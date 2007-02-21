Юшенко поручил Кабмину и СНБО изучить ”деликатный вопрос”

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил правительству и Совету национальной безопасности и обороны изучить вопрос, касающийся намерений США разместить в Польше и Чехии элементы системы противоракетной обороны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ЧАЛЫЙ.

Он заметил, что Президент постоянно уделяет внимание этому вопросу. При этом, по словам А.ЧАЛОГО, те страны, между которыми происходит определенное противостояние, в частности, США и Россия, являются гарантами безопасности Украины после отказа нашего государства от ядерного оружия.

А.ЧАЛЫЙ сказал, что этот вопрос является «достаточно деликатным», в связи с чем Президент дал поручение правительству и СНБО внимательно его изучить и рассмотреть на ближайшем заседании совета.

Как сообщал УНИАН, США планируют разместить элементы системы ПРО на территории Чехии и в Польше. США создают систему ПРО для защиты от предполагаемого ракетного нападения со стороны государств так называемой «оси зла». К этим государствам Вашингтон относит, в частности, Северную Корею и Иран.

Премьер-министры Польши Ярослав КАЧИНЬСКИЙ и Чехии Мирек ТОПОЛАНЕК подтвердили свою готовность разместить на территории этих государств элементы системы ПРО США.