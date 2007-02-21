Бютовцы решили устроить в парламенте второй ”Гараж”

Члены фракции БЮТ намерены блокировать электрощитовую Верховной Рады Украины в течение всей ночи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам сообщил заместитель председателя фракции БЮТ Александр ТУРЧИНОВ.

Он отметил, что возле электрощитовой будет установлено дежурство народных депутатов. При этом А.ТУРЧИНОВ отказался назвать конкретное количество депутатов, которые будут дежурить. «Но если нужно будет – будем дежурить до утра», - сказал он.

А.ТУРЧИНОВ также сообщил, что фракция БЮТ обратилась к депутатам из фракции «Наша Украина» присоединиться к этому дежурству.

Кроме того, по его словам, БЮТ будет блокировать работу парламента, пока ВР не даст согласия принять решение относительно повышения социальных выплат и наведения порядка в тарифной политике.

А.ТУРЧИНОВ отметил, что по информации, которая имеется в распоряжении фракции БЮТ, Кабинет Министров в настоящее время проводит срочное заседание в связи с ситуацией в ВР. При этом, по его словам, если коалиция и правительство не дадут согласия удовлетворить требования БЮТ и «Нашей Украины», то эти две политические силы «применят более существенные механизмы влияния».

В то же время А.ТУРЧИНОВ отказался сказать, что это за механизмы, ограничившись тем, что «все будет происходить в рамках закона и в рамках Конституции».

После короткого брифинга А.ТУРЧИНОВА журналистов попросили покинуть помещение ВР, ссылаясь на то, что пленарное заседание уже закончилось.