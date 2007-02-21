Антикризовики дадут согласие на арест депутатов от оппозиции

При необходимости Верховная Рада даст согласие на привлечение к ответственности и арест тех народных депутатов из фракции БЮТ, которые захватили электрощитовую в парламенте.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на заседании ВР первый вице-спикер Адам МАРТЫНЮК.

Отвечая на предложение народного депутата Павла СУЛКОВСКОГО (фракция Партии регионов) о целесообразности создания парламентской комиссию по расследованию этого инцидента, А.МАРТЫНЮК отметил, что не нужно создавать какие-то комиссии или группы. По его словам, уже работает оперативно-следственная группа Генеральной прокуратуры.

«Она сделает свое дело, внесет заключение в сессионный залу. Нужно будет, мы дадим согласие на привлечение к уголовной ответственности и арест тех, кто сегодня там находится», - отметил А.МАРТЫНЮК.

Он считает, что этим инцидентом не должны заниматься народные депутаты Украины. «Пусть работают те, кому нужно работать, а наша с вами задача – творить законы», - заметил А.МАРТЫНЮК.

Он подчеркнул, что голосование по законопроектам, которые обсуждаются сегодня, будет проводиться тогда, когда для этого будет существовать техническая возможность.

В данное время в парламенте до сих пор не работает система голосования «Рада» и нет освещения. В сессионном зале работают только микрофоны, которые размещены на трибуне и на столе руководства парламента.

В настоящее время около 100 народных депутатов обсуждают последние законопроекты, из предусмотренных к рассмотрению в повестке дня на сегодня.

Сегодня ВР работает в сессионном режиме только до обеда, то есть до 14.00.

После 16.00 народных депутата будут работать в комитетах и фракциях.

Как сообщал УНИАН, сегодня до начала пленарного заседания Верховной Рады депутаты из фракции Партии регионов заблокировали трибуну, президиум и ложу правительства в сессионном зале парламента. Эти действия связаны с угрозами фракций БЮТ и «Наша Украина» заблокировать работу парламента и не дать возможность открыть пленарные заседания до удовлетворения их требований.

Позже депутаты из фракции БЮТ пошли в электрощитовую, выключили свет и электронную систему для голосования «Рада». Заместитель председателя фракции БЮТ Александр ТУРЧИНОВ назвал вынужденными эти шаги оппозиции. А.ТУРЧИНОВ отметил, что таким образом оппозиционные фракции пытаются привлечь внимание к первоочередным проблемам в стране.

В то же время А.МАРТЫНЮК провел голосование путем поднятия рук народными депутатами Украины. Таким способом парламент принял Закон «О ратификации Протокола о сохранении биомногообразия и ландшафтов Черного моря к Конвенции о защите Черного моря от загрязнения».