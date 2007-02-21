Визитер из Генпрокуратуры оказался экстрасенсом

Представитель Генеральной прокуратуры Украины, начальник Главного управления надзора за соблюдением законов относительно прав и свобод граждан и защиты интересов государства Генпрокуратуры Сергей ДОМБРОВСКИЙ в Верховной Раде составил протокол осмотра места происшествия, в частности, электрощитовой, заблокированной представителями фракции БЮТ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил член фракции БЮТ, член Регламентного комитета ВР Валерий КАМЧАТНЫЙ.

При этом он напомнил, что С.ДОМБРОВСКИЙ не был допущен в электрощитовую и поэтому не имел возможности составить объективный протокол.

В.КАМЧАТНЫЙ утверждает, что в протоколе С.ДОМБРОВСКИЙ указал на то, что его не допустили на место происшествия.

Депутат также отметил, что протокол был составлен в присутствии двух понятых в помещении, где председатель Верховной Рады Александр МОРОЗ принимает официальные делегации.

По словам В.КАМЧАТНОГО, в связи с этим составленный протокол не имеет никакой юридической силы и не может быть основанием для возбуждения уголовных дел.

На данный момент возле электрощитовой ВР находятся около 30 членов фракции БЮТ.

Отвечая на вопросы журналистов, какими будут дальнейшие действия фракции БЮТ, заместитель председателя фракции Александр ТУРЧИНОВ отметил, что работа парламента будет блокироваться до тех пор, пока не будут приняты законы, на которых настаивает БЮТ.

Кроме того, он заявил, что у фракции «есть более эффективные методы, чем блокирование». «Мы сейчас работаем над их реализацией», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Он также отметил, что сейчас идут переговоры с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО, по результатам которых предусматривается принять более радикальные действия, чем блокирование парламента и кабинетов.

«Мы будем здесь работать, пока не будут задействованы другие методы. Как только будут задействованы другие методы, мы разблокируем (работу парламента)», - сказал А.ТУРЧИНОВ.