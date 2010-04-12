В Вашингтоне проходит встреча Обамы с Януковичем

В Вашингтоне проходит встреча Президента США Барака ОБАМЫ с украинским Президентом Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Как сообщает пресс-служба главы государства, с украинской стороны участие во встрече также принимают министр иностранных дел Константин ГРИЩЕНКО, министр по вопросам топлива и энергетики Юрий БОЙКО, глава Администрации Президента Сергей ЛЕВОЧКИН, заместители главы Администрации Президента Анна ГЕРМАН и Юрий ЛАДНЫЙ.

"Американскую сторону представляют Госсекретарь Хиллари КЛИНТОН, советник Президента США по национальной безопасности Джеймс ДЖОНС, старший директор Совета национальной безопасности США по вопросам нераспространения Лора ХОЛГЕЙТ", - говорится в сообщении пресс-службы В. ЯНУКОВИЧА.

Немногим раньше на официальном сайте Белого дома появилось сообщение о том, что в график Б. ОБАМЫ включена двусторонняя встреча с В.ЯНУКОВИЧЕМ в рамках Саммита по вопросам ядерной безопасности 12 апреля.

«Мы добавили (в график Б. ОБАМЫ - УНИАН) дополнительную встречу, которую раньше не анонсировали. Президент проведет двустороннюю встречу с Президентом Украины ЯНУКОВИЧЕМ», - говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

В Администрации Президента США констатируют, что это будет первая личная встреча глав двух государств после избрания В.ЯНУКОВИЧА Президентом Украины.

Также Белый дом сообщил, что стороны обсудят актуальные вопросы сотрудничества Украины и США. «Украина является важной страной, которая играет значительную роль в процессе нераспространения и безопасности в области ядерных технологий. Соединенные Штаты и Украина сотрудничают по многим вопросам в области безопасности и экономики, которые два Президента должны обсудить», - сообщает пресс-служба Белого дома.

Как сообщал УНИАН, 11-14 апреля Президент Украины находится в США с рабочим визитом, он принимает участие в Саммите по вопросам ядерной безопасности по приглашению Президента США.