Тимошенко заблокирует Короля и Огрызко

Фракция Блока Юлии Тимошенко намерена блокировать работу Верховной Рады в четверг, несмотря на то, что на этот день в парламенте запланировано рассмотрение вопросов о назначении Владимира ОГРЫЗКО на должность министра иностранных дел и Виктора КОРОЛЯ - на должность председателя СБУ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщила лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО.

«Мы считаем, что никакие кадровые вопросы сегодня не могут быть важнее тех двух вопросов, о которых мы раньше сказали», - отметила лидер БЮТ.

При этом она напомнила, что оппозиционные фракции требуют урегулировать ситуацию с тарифами на жилищно-коммунальные услуги и внести изменения в государственный бюджет на 2007 год относительно увеличения социальных выплат.

«Нет ничего более важного, и кадровые вопросы подождут», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Комментируя заявления первого заместителя Председателя ВР Адама МАРТЫНЮКА, что народные депутаты, которые препятствуют работе парламента и причастны к исчезновению света в зале заседаний, будут привлечены к уголовной ответственности, Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что А.МАРТЫНЮК, «заявляя об уголовных делах против оппозиции, лишен оригинальности».

По ее словам, он перенял в наследие от прежнего Президента Украины Леонида КУЧМЫ. «Я думаю, что они, собственно, могут выполнить свои обещания, потому что сегодня по всем силовым структурам в областях на руководящих должностях расставлены представители криминалитета», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом она подвергла сомнению, что А.МАРТЫНЮК получит от этого «ощущение победы».