В Верховную Раду нагрянула Генпрокуратура

В Верховную Раду Украины прибыл представитель Генеральной прокуратуры для изучения ситуации с захватом электрощитовой парламента и блокирования работы ВР.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам сообщил член фракции Партии регионов Василий ГРИЦАК.

Он отметил, что начальник Главного управления надзора за соблюдением законов, касающихся прав и свобод граждан и защиты интересов государства Генпрокуратуры Сергей ДОМБРОВСКИЙ намерен на месте изучить ситуацию и выяснить, кто причастен к захвату электрощитовой.

В.ГРИЦАК не исключил, что после этого в парламент может быть вызвана следственная оперативная группа Министерства внутренних дел.

В то же время представители фракции БЮТ, которые блокируют электрощитовую, не впустили представителя Генпрокуратуры на место происшествия. В частности, они попросили его предъявить удостоверение. Представитель Генпрокуратуры отказался это сделать, что и стало причиной отказа впустить его в электрощитовую.