Мартынюк учит журналистов краснеть

В сессионном зале Верховной Рады всего около 100 народных депутатов.

Как передает корреспондент УНИАН, на реплики народных депутатов из фракции БЮТ, что, мол, нет депутатов, а поэтому нет смысла проводить пленарное заседание, председательствующий на заседании первый заместитель Председателя ВР Адам МАРТЫНЮК ответил, что в Конституции не предусмотрено, сколько народных депутатов должно присутствовать в сессионном зале, чтобы происходило пленарное заседание. Он отметил, что есть лишь норма о принятии решений минимальным количеством в 226 голосов депутатов. «Сколько в зале – это Конституции не интересно», - отметил А.МАРТЫНЮК.

Кроме того, он обвинил журналистов в том, что они дают информацию, не «соответствующую действительности». По словам А.МАРТЫНЮКА, в то время, когда рассматривались законопроекты и проходило голосование поднятием рук, в зале «никоим образом не было 120 народных депутатов», как об этом написали некоторые СМИ. «Все было в соответствии с регламентом, не передергивайте, пожалуйста», - отметил он.

Обращаясь к журналистам, первый вице-спикер сказал: «От того, что вы выслуживаетесь перед теми или другими политическими силами, это ваше право, но во всяком случае, хотя бы краснейте тогда, когда пишете неправду». А.МАРТЫНЮК утверждает, что сегодня на заседании ВР не был принят закон о ратификации протокола о сохранения биомногообразия и ландшафтов Черного моря к Конвенции о защите Черного моря от загрязнения. «Я сказал, что решение не принято, решение будет принято тогда, когда будет работать система «Рада». Либо слушайте внимательно, либо не пишите, простите, того, чего не следует писать, того, что не отвечает действительности», - отметил А.МАРТЫНЮК. «Это пусть будет на вашей совести, потому что два сапога пара», - подытожил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня к началу пленарного заседания Верховной Рады депутаты фракции Партии регионов заблокировали трибуну, президиум и ложу правительства в сессионном зале парламента. Эти действия связаны с угрозами фракций БЮТ и «Наша Украина» заблокировать работу парламента и не дать возможности открыть пленарные заседания до удовлетворения их требований.

Позже депутаты из фракции БЮТ пошли в электрощитовую, выключили свет и электронную систему для голосования «Рада». Заместитель председателя фракции БЮТ Александр ТУРЧИНОВ назвал вынужденными эти шаги оппозиции. А.ТУРЧИНОВ отметил, что таким образом оппозиционные фракции пытаются привлечь внимание к первоочередным проблемам в стране.

Вместе с тем А.МАРТЫНЮК провел голосование путем поднятия рук народными депутатами Украины. Таким способом ВР парламент принял Закон «О ратификации Протокола о сохранении биомногообразия и ландшафтов Черного моря к Конвенции о защите Черного моря от загрязнения».