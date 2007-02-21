Тимошенко по пунктам распишет, как избавиться от Януковича

Блок Юлии Тимошенко и «Наша Украина» до конца недели намерены обнародовать план отстранения от власти команды премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам заявила лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО.

«Я думаю, что мы вместе, буквально в четверг-пятницу, сможем предложить серьезный алгоритм, как убрать от власти людей, которые разрушают страну каждый день», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что по этому поводу БЮТ завершает переговорный процесс с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО и блоком «Наша Украина».

«Мы считаем, что когда такая ситуация в стране и в парламенте, то единенье демократических сил – это единственный выход», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.