Ющкенко сводил семью в гости к паучихе (фоторепортаж)

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО с семьей посетил специальный показ кинофильма “Паутина Шарлотты”, продублированный на украинском языке в кинотеатре "Кинопалац".

Мероприятие было посвящено Международному дню родного языка, который отмечается 21 февраля. Таким шагом глава государства хотел привлечь внимание граждан Украины к вопросам родного языка, сохранения и обеспечения развития украинского языка в культурной индустрии.

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