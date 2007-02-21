Ющкенко сводил семью в гости к паучихе (фоторепортаж)

12:33, 21 февраля 2007
Политика
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И это тоже было официальным мероприятием...

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО  с семьей посетил специальный показ  кинофильма “Паутина Шарлотты”, продублированный на украинском языке в кинотеатре "Кинопалац".

Мероприятие было посвящено Международному дню родного языка, который отмечается 21 февраля. Таким шагом глава государства хотел привлечь внимание граждан Украины к вопросам родного языка, сохранения и обеспечения развития украинского языка в культурной индустрии.

Фото УНІАН, Tablo ID

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