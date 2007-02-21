Ющкенко сводил семью в гости к паучихе (фоторепортаж)
12:33, 21 февраля 2007Политика
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И это тоже было официальным мероприятием...
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО с семьей посетил специальный показ кинофильма “Паутина Шарлотты”, продублированный на украинском языке в кинотеатре "Кинопалац".
Мероприятие было посвящено Международному дню родного языка, который отмечается 21 февраля. Таким шагом глава государства хотел привлечь внимание граждан Украины к вопросам родного языка, сохранения и обеспечения развития украинского языка в культурной индустрии.
|Пока старший Ющенко давал интервью журналистам, младший решил вплотную познакомиться с главной героиней ленты
|На входе в фойе первая семья государства держалась кучно...
|... чуть позже дети отправились осваивать пространство
|Приглашенные на мепроприятие чиновники старательно делали вид, что общение с детьми для них - обычное дело
|А маленький Тарасик успевал везде и не расставался с шапочкой
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