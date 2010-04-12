В БЮТ еще не решили, стоит ли опять блокировать Раду

Фракция БЮТ пока еще не определилась, будет ли она блокировать в дальнейшем работу Верховной Рады из-за распределения парламентских комитетов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН относительно дальнейших планов фракции БЮТ в этом направлении.

По словам И.КИРИЛЕНКО, сегодня в 18.00 состоится заседание фракции, на котором будет обсужден этот вопрос.

В то же время лидер фракции БЮТ отметил, что такие действия никоим образом не связаны с тем, что БЮТовцы борются за должности.

Как сообщал УНИАН, БЮТ настаивает на перераспределении руководства комитетов Верховной Рады с тем, чтобы комитеты, которые имеют контролирующие функции, возглавили представители оппозиции.

С соответствующим требованием фракция БЮТ раньше уже блокировала работу парламента.