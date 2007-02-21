Мартынюк предложил поднять руки

Народные депутаты смогут голосовать поднятием рук из-за отключения системы «Рада».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый заместитель председателя ВР Адам МАРТЫНЮК, который председательствует на пленарном заседании.

По его словам, регламентом парламента предусмотрено, что открытое голосование может осуществляться путем поднятия руки в случае отсутствия технической возможности голосования с помощью электронной системы.

А.МАРТЫНЮК отметил, что когда нужно будет, то ВР проголосует «путем поднятия руки».

Он также напомнил о возможности принятия решения относительно голосования раз в неделю, а в другие дни можно только обсуждать законопроекты.

А.МАРТЫНЮК отметил, что такие решения были приняты тогда, когда народные депутаты, которые сегодня находятся в электрощитовой парламента и отключили систему “Рада”, переходили в Украинский дом и там голосовали.

В то же время МАРТЫНЮК обратился в службу охраны Государственного управления охраны и аппарата ВР с требованием вызвать в парламент представителей Генеральной прокуратуры, чтобы зафиксировать имеющиеся нарушения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на заседании парламента.

По словам А.МАРТЫНЮКА, Генпрокуратура должна сделать представление в парламент «для привлечения к уголовной ответственности тех народных депутатов, которые попадают под уголовное дело».

«А мы такое разрешение потом дадим», - отметил А.МАРТЫНЮК.

Как сообщал УНИАН, в Верховной Раде пропал свет и не работает система голосования «Рада». А.МАРТЫНЮК заявил, что 15 депутатов из фракции БЮТ захватили электрощитовую.