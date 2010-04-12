Тимошенко выздоровела и собирает оппозицию

Сегодня в 11.00 при участии лидера оппозиции Юлии ТИМОШЕНКО состоится заседание Совета оппозиции.

Об этом сообщает сайт БЮТ.

Место проведения: ул. Грушевского, 5, конференц-зал, вход через 9-й подъезд. Вход по карточкам аккредитации Верховной Рады.

Напомним, что ТИМОШЕНКО на прошлой неделе пропустила заседание оппозиционного кабмина, как было объявлено, по болезни