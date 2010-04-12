Тимошенко выздоровела и собирает оппозицию
09:24, 12 апреля 2010Политика
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Вход через 9-й подъезд
Сегодня в 11.00 при участии лидера оппозиции Юлии ТИМОШЕНКО состоится заседание Совета оппозиции.
Об этом сообщает сайт БЮТ.
Место проведения: ул. Грушевского, 5, конференц-зал, вход через 9-й подъезд. Вход по карточкам аккредитации Верховной Рады.
Напомним, что ТИМОШЕНКО на прошлой неделе пропустила заседание оппозиционного кабмина, как было объявлено, по болезни
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