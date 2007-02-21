Янукович поручил Азарову избавиться от политики

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет о необходимости установления справедливых жилищно-коммунальных тарифов во всех регионах Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня на заседании Кабинета Министров.

«В регионах существует большое разнообразие и различные условия работы жилищно-коммунального хозяйства, например, разные условия снабжения воды. И нам нужно подумать, как сделать так, чтобы независимо от того, где живут люди – в Центральном, Западном или Восточном регионе, были созданы равные условия для оплаты услуг, несмотря на то, что именно регионы устанавливают тарифы», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Премьер также сообщил, что в ходе вчерашней поездки в Чернигов он убедился в возможности «наведения порядка в тарифах жилищно-коммунального хозяйства вместе с региональными властями».

Глава правительства поручил первому вице-премьер-министру, министру финансов Николаю АЗАРОВУ разработать механизмы контроля за формированием тарифов. «Нужно снять политизацию вокруг этого вопроса», - добавил он.

При этом В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что правительство несет ответственность за установление тарифов во всех регионах, независимо от того, представитель какой политической силы возглавляет региональную исполнительную власть. «Я сегодня услышал информацию, что в 18 регионах руководителями являются представители «Нашей Украины» и БЮТ, и это означает, что мы не несем за них ответственность. Это не так. Мы будем требовать, независимо от того, кто под какими флагами пришел. Подход будет равный, и требовать мы будем одинаково», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

Он также подчеркнул, что с руководителей регионов, которые являются представителями партий, входящих в коалицию, правительство «будет спрашивать еще больше».

Премьер-министр призвал членов правительства «не обращать внимания на тех, кто хочет втянуть нас в политическое противостояние».

По словам В.ЯНУКОВИЧА, примером позитивного сотрудничества является Черниговская область, где председателем облгосадминистрации является представитель «Нашей Украины» (Николай ЛАВРИК – УНИАН), а председателем областного совета – представитель БЮТ (Наталья РОМАНОВА – УНИАН). «Там никаких политических проблем не существует. Там существует только одна проблема, доставшаяся нам от предыдущих правительств, которые увеличили тарифы и не создали механизма контроля (за увеличением тарифов – УНИАН), - сказал В.ЯНУКОВИЧ.