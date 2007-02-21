От Ющенка требуют сказать, собирается ли он свергать Януковича

Фракция Партии регионов требует, чтобы Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО публично объяснил деятельность своих штатных советников – Тараса СТЕЦЬКИВА и Юрия ЛУЦЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на заседании Верховной Рады заместитель руководителя фракции Василий КИСЕЛЕВ.

По его словам, эти советники «ездят по Украине и создают так называемые «отряды самообороны». «От кого и кто собираются обороняться или нападать?», - спросил он.

В.КИСЕЛЕВ считает, что Т.СТЕЦЬКИВ и Ю.ЛУЦЕНКО «выполняют поручение Президента Украины, готовясь к походу на Киев с целью свержения законно избранной власти».

Он спросил: «Неужели Президент Украины не понимает, что в результате таких действий углубляется раскол Украины?».

По мнению В.КИСЕЛЕВА, Президент и его Секретариат «не придерживаются законов Украины и не хотят передавать даже часть властных полномочий, как это предусмотрено реформой».

По его словам, необходимо всем осознать, «что конституционная реформа необратимо наступила, и те, кто пытаются ее отменить, совершают антиконституционные действия, за которые придется отвечать согласно действующему законодательству».