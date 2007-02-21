Регионалам понравилось блокировать парламентскую трибуну

Народные депутаты, члены фракции Партии регионов второй день подряд до начала пленарного заседания заблокировали трибуну, президиум и ложу правительства в сессионном зале парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, эти действия связаны с угрозами фракций БЮТ и «Наша Украина» заблокировать работу парламента и не дать возможности открыть пленарные заседания.

В настоящее время в сессионном зале находится около 50 народных депутатов от фракции Партии регионов.

Как сообщал УНИАН, представители фракций БЮТ та «Наша Украина» заявляли, что будут блокировать работу Верховной Рады Украины до тех пор, пока парламент не примет закон по урегулированию ситуации с тарифами на жилищно-коммунальные услуги, а также не внесет изменения в госбюджет-2007 в части увеличения социальных выплат.