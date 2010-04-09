Герман: если мы Януковичу чего-то недодадим – он сам находит

В назначении пресс-секретаря Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА пока нет необходимости.

Об этом в интервью журналу «Профиль» (№15) заявила заместитель главы Администрации Президента Украины Анна ГЕРМАН.

«В назначении пресс-секретаря пока нет необходимости. Что такое пресс-секретарь в его советском и постсоветском понимании – это человек, который ограничивает общение журналистов с руководителем. А нам нужен коммуникатор. Тот, кто, оставаясь в тени, осуществляет коммуникацию первого лица с тем посредником между властью и обществом, которым являются средства массовой информации. Я сейчас фактически исполняю такую спикерскую функцию», - сказала А.ГЕРМАН.

При этом она отметила, что если будет необходимость – пресс-секретарь будет назначен. «Но не сейчас, поскольку мы идем по пути жесткой экономии бюджетных ресурсов. Например, в пресс-службе осталось 6 человек. И пока этого количества сотрудников достаточно: масс-медиа должны получать не наши заготовки, а самостоятельно анализировать ситуацию… Это и есть свобода прессы», - уточнила она.

А.ГЕРМАН также сообщила, что Президенту предоставляют мониторинг информационной картины трижды в день. «А иногда он и сам заглядывает в Интернет. Так что, если мы ему чего-то недодадим – он сам находит», - сказала заместитель главы АП.