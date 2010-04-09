БЮТ требует от Черновецкого оценить микрофон в урне

БЮТ настаивает, чтобы начальник Главного управления жилищного хозяйства КГГА Владимир СТОРОЖЕНКО понес ответственность за действия в отношении репортера телеканала СТБ Сергея АНДРУШКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, об этом заявил журналист и первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информации Андрей ШЕВЧЕНКО.

Народный депутат видит в действиях чиновника демонстративное пренебрежение к прессе и препятствование журналисту в его профессиональной деятельности.

«В какой-либо другой стране, где политики уважают свободу слова, для политика, который перед камерами и в камеру позволяет себе хамить и бросать микрофон, перспектива была бы одна – отставка», - сказал А.ШЕВЧЕНКО.

«Мы требуем надлежащей оценки действий СТОРОЖЕНКО, во-первых, от его начальника Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО, который должен объяснить, разделяет ли он подходы своих подчиненных к работе с журналистами», - отметил он.

«Во-вторых, требуем от милиции и прокуратуры оценить действия чиновника, которые подпадают под статью 171 Уголовного кодекса Украины (препятствование журналисту в его деятельности)», - прибавил А.ШЕВЧЕНКО.

По мнению народного депутата, «жесткое наступление на свободу слова стало характерной чертой новой власти в лице ЯНУКОВИЧА и его команды».

«Вчера была история, когда милиция в гражданском жестоко выбрасывала людей с журналистскими удостоверениями из Украинского дома. А на прошлой неделе была расформирована Национальная комиссия по утверждению свободы слова при Президенте. Растет ощущение, что в Украине становится все меньше свободы слова», - сказал А.ШЕВЧЕНКО.