Эксперты: украинцы не определились с внешнеполитическими устремлениями

Украинцы по-прежнему не могут четко определиться со своими внешнеполитическими устремлениями. К такому выводу пришли эксперты киевского Института проблем управления имени Горшенина.

Как передает корреспондент УНИАН, в представленном институтом социологическом проекте «Автопортрет Украины 2010» эксперты отмечают, что среди опрошенных преобладают те, кто высказывается за развитие Украины как отдельного нейтрального государства.

При этом большинство, как на западе Украины, так и на востоке, исповедуют многовекторность и считают, что отношения со стратегическими партнерами должны, в первую очередь, строиться на прагматической основе.

Также исследование показало, что украинцы не готовы к институциональному сближению ни с Россией, ни с Европейским Союзом.

На сегодняшнем этапе развития большинство украинцев хотят видеть свою страну независимым государством, развивающим добрососедские отношения как с Западом, так и с Востоком. Увеличилось количество тех, кто хочет видеть Украину нейтральным государством.

В частности, согласно исследованию, 55,9% опрошенных сказали, что на референдуме о государственном нейтралитете Украины проголосовали бы за нейтралитет (в 2007 году за него были готовы проголосовать 46,4%). Против нейтралитета высказались бы 13,7% Не голосовали бы 16,5% Затруднились с ответом 13,9%.

Согласно исследованию, украинцы прагматично относятся к внешней политике государства. Большинство украинцев считают, что мера сближения как с восточными, так и с западными соседями должна ограничиться только безвизовым передвижением, культурным взаимообменом и экономическим сотрудничеством в виде единого таможенного пространства. При этом украинцы не готовы иметь общие органы государственной власти, законодательство, валюту и армию.

Отвечая на вопрос о мере сближения Украины с Россией, большинство высказалось за безвизовое передвижение граждан (78,4%), культурный взаимообмен (76,7%), единое таможенное пространство (61,5%). Меньше половины хотят видеть общей внешнюю политику двух стран (38,8%). Еще меньше сторонников единой валюты (16,2%), общего законодательства (12,5%), общей армии (10,2%), общих государственных органов власти (7,8%). И только 3,2% опрошенных сказали, что сближение нецелесообразно, а 4,2% затруднились с ответом.

Отвечая на вопрос относительно меры сближения Украины с Европейским Союзом, 68,8% высказались за культурный взаимообмен, 65,4% за безвизовое передвижение граждан. Единое таможенное пространство с ЕС хотят видеть 45,9% респондентов. Общая внешняя политика интересна 23,1% опрошенных, общая валюта – 11,9%, общее законодательство – 7,3%. Против сближения с ЕС высказались 6,2% респондентов, затруднились с ответом – 9,2%.

Проект «Автопортрет Украины 2010» представляет собой репрезентационное исследование, проводившееся Институтом Горшенина на протяжении 2009 года по всей территории Украины.