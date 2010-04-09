Тимошенко о «Параллельных мирах Николая Азарова»

В команде лидера объединенной демократической оппозиции Юлии ТИМОШЕНКО считают, что ликвидация местных представительств Государственного комитета Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства разрушит систему защиты прав малого бизнеса.

Об этом идет речь в статье “Параллельные миры Николая Азарова”, размещенной на официальном сайте Ю.ТИМОШЕНКО.

“Практически каждый день страна слышит бодрые реляции новой власти о борьбе с коррупцией и упрощении разрешительных процедур. Но эти победные заверения были и остаются самым настоящим пиаром, пустыми лозунгами. На самом деле никто с коррупцией бороться и не собирался, более того, правительство АЗАРОВА с бешеной скоростью возвращает все накатанные коррупционные схемы, которые позволяют должностным лицам наполнять личные кошельки за счет малого и среднего бизнеса”, - говорится в статье.

Напоминается, что в начале марта 2010 года Кабинет министров Ю.ТИМОШЕНКО, вопреки безумному давлению со стороны чиновников Министерства транспорта и связи, принял распоряжение "Об упорядочении системы оформления, выдачи, использования и учета разрешений на международные перевозки пассажиров и грузов автомобильным транспортом", разработанное Госкомпредпринимательства под руководством Александры КУЖЕЛЬ и Совета предпринимателей. “Распоряжение предусматривало ликвидацию коммерческого предприятия "Служба международных автомобильных перевозок" - коррупционного монстра, от произвола и безграничных поборов которого в течение четырех лет страдали все автоперевозчики Украины”, - сказано в статье.

“На сторону закона и на защиту прав предпринимателей-автоперевозчиков стали правоохранительные структуры: органы прокуратуры признали противозаконность делегирования функций государства коммерческому предприятию, и решением Киевского окружного административного суда был отменен устав ДП "СМАП" в редакции 2005-2009 годов, которым СМАП предоставлялись чрезвычайно широкие полномочия, в частности, организация контроля на государственной границе Украины, выполнение межправительственных соглашений, оформления, учет и контроль разрешительных документов на осуществление международных автоперевозок. Обратите внимание: по замыслу чиновников-коррупционеров коммерческое предприятие и выдавало разрешения, и одновременно контролировало их выдачу”, - отмечается в статье.

“После принятия решения правительства Ю.ТИМОШЕНКО о переводе Службы международных автомобильных перевозок в подчинение государству водители вздохнули с облегчением, но их радость была недолгой. Меньше чем за месяц новая власть отменила решение предыдущего правительства и снова вернула коррупционной структуре право монопольного, бесконтрольного владычества над предпринимателями, которые занимаются международными автоперевозками”, - заявляют в команде Ю.ТИМОШЕНКО.

Кроме того, по данным авторов статьи, правительство Н.АЗАРОВА планирует ликвидировать территориальные представительства Госкомпредпринимательства – единственные органы, которые защищали малый и средний бизнес от произвола чиновников на местах.

“Такое решение мотивируется необходимостью экономии средств государства. На самом деле, ликвидация представительств комитета приведет к разрушению системы защиты прав малого и среднего бизнеса. Очевидно, именно уничтожение государственной политики в сфере предпринимательства в регионах и является конечной целью правительства, а не наполнение бюджета”, - говорится в статье.

В то же время в команде экс-премьера напоминают, что под руководством Ю.ТИМОШЕНКО Кабинет министров принял более 130 решений, направленных на поддержку и развитие предпринимательства, по инициативе Госкомпредпринимательства и Совета предпринимателей при Кабмине. Кроме перевода СМАП в подчинение государству, на борьбу с коррупцией направлен, в частности, и ряд распоряжений об упорядочении предоставления административных и государственных услуг гражданам Украины. “Если бы новая власть и в самом деле ставила целью борьбу с коррупцией, то обязала бы каждое министерство выполнить эти нормативно-правовые акты. Самые простые расчеты подтверждают, что это реально наполнило бы бюджет государства в тысячи раз больше, чем ликвидация представительств Госкомпредпринимательства”, - считают в команде Ю.ТИМОШЕНКО.

“Правительство Николая АЗАРОВА существует якобы в двух параллельных измерениях: в одном – измерении шумных, но пустых заявлений для СМИ и избирателей, и в другом, в реальном режиме – измерении принятия коррупционных решений, направленных на получение личных прибылей несколькими людьми. А настоящей борьбе с коррупцией в этих измерениях места не найдется, потому предпринимателям придется подождать. До следующих выборов”, - убеждены авторы статьи.