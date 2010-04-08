Эксперт предлагает посочувствовать судьям КС

Конституционный Суд решением о легитимности коалиции свел на нет свою репутацию и авторитет.

Как передает корреспондент УНИАН, таковы оценки специалистов по конституционному праву и политических экспертов, обнародованные сегодня во время пресс-конференции в Киеве.

«К сожалению, это решение показало, что Конституционного Суда как такового у нас сейчас нет. Он не выполняет функции арбитра в правовых коллизиях», - заявил научный директор Школы политической аналитики Национального университета «Киево-Могилянская академия» Алексей ГАРАНЬ.

По его мнению, сегодня ситуация в Украине, действительно, становится угрожающей, учитывая чрезмерную централизацию власти и искажение ее баланса.

«Партия регионов просто отбросила правила игры. А КС это «освятил». Сейчас я вижу, что мы начали дрейфовать к российской модели», - отметил А.ГАРАНЬ.

Эксперт выразил мнение, что в качестве противодействия такой ситуации должны активизироваться тенденции к объединению и координации действий со стороны оппозиции.

А.ГАРАНЬ также заметил, что чрезмерная централизация власти должна вызывать сопротивление и в среде бизнес-элиты, олигархов, ведь «никто из них не хочет стать украинским ХОДОРКОВСКИМ».

В свою очередь руководитель центра политических исследований «Пента» Владимир ФЕСЕНКО заметил, что ожидал решения КС более нейтрального и гибкого. «Я ожидал от Конституционного Суда большей тонкости и элегантности. А вышло слишком топорно, по формуле «закон, что дышло», - сказал политолог и отметил, что сегодня КС получил очень сильный удар по своей репутации.

«Это настолько интересно решение… Очень похоже, что сначала написали заглавие, а затем под него подогнали текст решения», - сказал, в свою очередь, профессор права Виктор МУСИЯКА.

По его словам, это не делает чести органу конституционной юрисдикции.

По мнению А.ГАРАНЯ, «мы имеем право презирать тех людей, которые приняли такое решение, в первую очередь, с моральной и профессиональной точки зрения».

«Лучше им сочувствовать», - резюмировал В.МУСИЯКА.

Как сообщал УНИАН, отдельное мнение относительно сегодняшнего решения Конституционного Суда высказал судья Виктор ШИШКИН.

Об этом сообщил председатель КС Андрей СТРИЖАК сегодня на пресс-конференции.

Кроме того, сам В.ШИШКИН заявил журналистам, что относительно решения КС о коалиции могут появиться отдельные мнения других судей. В соответствии с Регламентом суда, судьи КС могут подготовить отдельное мнение в письменной форме на протяжении 7 дней после принятия решения, даже если не заявили о таком намерении на заседании суда при принятии решения.