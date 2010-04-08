Янукович ликвидировал созданную Ющенко стратегическую группу

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ ликвидировал межведомственную стратегическую группу по украинско-российским отношениям, которая была создана прежним главой государства Виктором ЮЩЕНКО.

Об этом говорится в указе № 527/2010, обнародованном на сайте Президента.

«Признать утратившими силу: указ Президента Украины от 1 декабря 2008 года № 1127 «О Межведомственной стратегической группе по украинско-российским отношениям»; указ Президента Украины от 12 января 2009 года № 7 «О Положении о Межведомственной стратегической группе по украинско-российским отношениям», – идет речь в документе.

Другим указом - № 526/2010 - В.Янукович освободил Константина ГРИЩЕНКО от выполнения обязанностей Специального представителя Украины по развитию отношений с Российской Федерацией.