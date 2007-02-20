Конституционный Суд заслушал аргументы Бокого и Семенюк

Конституционный Суд продолжит рассмотрение дела по предоставлению 55 народных депутатов о несоответствии Конституции указов Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о создании Государственного управления делами 21 февраля в 10 часов утра.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе КС.

На сегодняшнем заседании судьи КС большинством голосов отклонили ходатайство представителя Верховной Рады в Конституционном Суде Анатолия СЕЛИВАНОВА относительно привлечения к рассмотрению дела заместителя министра финансов Анатолия МЯРКОВСКОГО.

После этого об обстоятельствах дела выступил судья-докладчик Павел ТКАЧУК. Также свои позиции представили представители субъекта представления - народный депутат Иван БОКИЙ и председатель Фонда госимущества Валентина СЕМЕНЮК.

Как сообщал УНИАН, сегодня КС Украины начал рассмотрение дела по конституционному представлению 55 народных депутатов относительно конституционности указов Президента «О Государственном управлении делами», «Вопросы государственного управления делами», «О положении о Государственном управлении делами».

Авторы представления считают, что Президент, издав отмеченные указы, вышел за пределы предоставленных ему конституционных полномочий и перебрал на себя функции исполнительной власти.

Представитель Президента в КС Владимир ШАПОВАЛ в начале заседания обратился к КС с ходатайством закрыть производство по делу в связи с «появлением новых обстоятельств». В.ШАПОВАЛ напомнил, что вчера Президент подписал указ, которым отменил ряд положений предыдущих его указов.

Остальные участники судебного процесса выступили против этого, после чего судьи большинством голосов отклонили ходатайство представителя Президента. По мнению суда, необходимо детально изучить все указы Президента, касающиеся этого дела.

Кроме того, представитель ВР в КС А.СЕЛИВАНОВ также подал ходатайство, которым просит привлечь к рассмотрению дела заместителя министра финансов Анатолия МЯРКОВСКОГО.