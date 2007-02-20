Ющенко: круглый стол должен пройти в два этапа

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что предложенный им национальный круглый стол должен проходить в два этапа.

Об этом он сказал в эксклюзивном интервью агентству УНИАН.

В.ЮЩЕНКО отметил, что будет настаивать на проведении круглого стола, и сообщил, что предварительно обсуждалась дата - третья декада февраля - начало марта.

Он считает целесообразным разделить проведение круглого стола на два этапа. На первом этапе обсудить вопрос выполнения положений Универсала национального единства, на втором - конституционную реформу.

“Замысел, который проговаривался на последней встрече с премьер-министром и председателем Верховной Рады, исходил из того, что нам нужно провести первый круглый стол по Универсалу”, – рассказал Президент. По его словам, это связано с тем, что Универсал дает ответ на план действий для страны на ближайшие год-два. “Безусловно, если в этом плане есть пункт, который предусматривает формирование совместной комиссии, внесение изменений и дополнений в Конституцию, тогда логично второй тематикой ставить вопрос конституционной реформы”, - отметил Президент.

По его убеждению, начинать нужно с тактических вопросов: подведение итогов выполнения положений Универсала и формирование дополнительных шагов, которые бы обеспечили его выполнение.

Как сообщал УНИАН, 5 февраля на брифинге для прессы глава государства сообщил, что инициирует создание рабочей группы по подготовке проведения ориентировочно 25 февраля национального круглого стола.

В.ЮЩЕНКО отметил, что до 15 февраля нужно сформировать рабочую группу, в которую будут входить представители правительства, Верховной Рады, Секретариата Президента и представители различных общественных объединений. Эта группа на протяжении 3-4 дней должна согласовать структуру и процедуру проведения круглого стола и «ориентировочно где-то в районе 22-25 февраля выйти с инициативой возможности проведения круглого стола», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Полный текст интервью читайте вскоре на сайте агентства УНИАН.