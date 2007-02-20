Ющенко готов непосредственно возглавить Нашу Украину

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО готов непосредственно возглавить партию «Народный Союз Наша Украина», если этого захочет съезд партии.

Об этом он сказал в эксклюзивном интервью агентству УНИАН.

В.ЮЩЕНКО отметил, что он предан этой партии и высоко ценит уровень демократии внутри НСНУ.

Президент заинтересован в том, чтобы демократический способ избрания – открытое голосование – применялся для избрания партийных руководителей всех уровней. “Персональный выбор может сделать только съезд”, - отметил он.

Глава государства считает, что и глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА, и лидер фракции «Наша Украина» Вячеслав КИРИЛЕНКО, и экс-министр внутренних дел, советник Президента Юрий ЛУЦЕНКО достойны занять должность руководителя партии. “О том ряде людей, о котором Вы говорили, я убежден, что они все достойны”, - сказал В.ЮЩЕНКО.

“У нас будет на съезде откровенная постановка этого вопроса, и вы будете свидетелями, как он будет решаться. Чтобы у вас не создалось впечатление, что сегодня здесь, на Банковой, или В.ЮЩЕНКО или В.БАЛОГА тусуют карты, кого сделать руководителем партии”, – сказал Президент, добавив: “Кого люди скажут – тот и будет”.

На вопрос “А если люди скажут, Вас?”, В.ЮЩЕНКО ответил: “Значит, будет так. Как скажут, так и будет”.

По его словам, партия находится сегодня на этапе возрождения, в партию приходят новые люди, которые лучше и более доступно могут декларировать ее цели. В.ЮЩЕНКО напомнил об обновлении политсовета партии, о замене партийного руководства в ряде областей.

По глубокому убеждению В.ЮЩЕНКО, партия “скроена правильно”, и цели партии он назвал “уникальными для украинских интересов” – это патриотизм, европейская интеграция, последовательные экономические реформы и тому подобное. “За этими идеями всегда будет победное будущее, как бы трудно ни было”, - убежден В.ЮЩЕНКО.

Президент заметил, что проблемы у партии были, поэтому она стала заложником “внутрикоалиционной борьбы за место под солнцем”. По словам В.ЮЩЕНКО, эта борьба была навязана извне.

В то же время, он подчеркнул, что “абсолютное большинство тех дохлых котов, которые навязали партии “Наша Украина”, не отвечают содержанию, духу действий самой партии, тех или других политических лидеров”.

Как известно, съезд НСНУ запланирован на 31 марта.

Полный текст интервью читайте вскоре на сайте агентства УНИАН.