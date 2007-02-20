В Крыму новый старый прокурор

Первый заместитель генерального прокурора Украины Сергей ВИНОКУРОВ представил Коллегии прокуратуры Автономной Республики Крым нового главу ведомства Владимира ГАЛЬЦОВА.

Как передает корреспондент УНИАН, восстановленный в должности решением Печерского суда г. Киева. В.ГАЛЬЦОВ занимал должность прокурора АРК с декабря 2003 года по февраль 2005 года.

Как сообщил С.ВИНОКУРОВ, приказом Генпрокуратуры от 19 февраля 2007 года в соответствии с решением Печерского суда г.Киева В.ГАЛЬЦОВ восстановлен в должности прокурора АРК, и в связи с этим по действующему законодательству Виктор ШЕМЧУК подлежит увольнению. С.ВИНОКУРОВ подчеркнул, что В.ШЕМЧУКА с должности никто не снимал – это решение суда, а В.ГАЛЬЦОВ был уволен с должности с нарушениями законодательства.

По словам С.ВИНОКУРОВА, у Генпрокуратуры нет существенных замечаний к работе прокуратуры АРК, в том числе и к работе В.ШЕМЧУКА. Он отметил, что В.ШЕМЧУК – молодой перспективный руководитель, пользующийся доверием руководства Генпрокуратуры. Сейчас он болен, и как только выздоровеет – будет решен вопрос о его дальнейшем трудоустройстве.

В свою очередь, В.ГАЛЬЦОВ сказал, что разделяет в этом вопросе позицию руководства. Он отметил, что у любого руководителя должно быть право формировать аппарат под себя, однако исключил кадровые чистки в аппарате прокуратуры Крыма. Также В.ГАЛЬЦОВ пообещал разобраться с текущими делами в течение недели, сделать определенные выводы и дать взвешенную оценку кадрам в зависимости от уровня исполнения служебных обязанностей. Кроме того, В.ГАЛЬЦОВ выразил надежду на взаимную поддержку и конструктивное сотрудничество с Верховной Радой и Советом министров АРК.

Как сообщал УНИАН, в январе В.ШЕМЧУК заявлял, что руководство Генпрокуратуры предложило ему написать рапорт об увольнении и перевестись на работу в другой регион Украины, но он отказался от этого.

Справка УНИАН. 25 января в 2005 г. в Симферополе во время выездного заседания коллегии Генеральной прокуратуры Украины генпрокурор Святослав ПИСКУН заявил, что d отношении В.Гальцова возбуждено уголовное дело по фактам незаконного давления и увольнения работников прокуратуры.

На том заседании С.Пискун отметил, что проверкой установлено получение при содействии В.Гальцова земельных участков в Ливадийском поселковом совете через подставных лиц – жителей Донецкой области (прокурор Крыма В.Гальцов до этой должности занимал должность первого заместителя прокурора Донецкой области).

Также С.Пискун подчеркнул, что из-за безответственного отношения В.Гальцова незаконно закрыты резонансные уголовные дела в сфере земельных отношений, приватизации, возбужденные Генеральной прокуратурой Украины в сентябре-октябре 2003 года.