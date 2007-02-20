В Крыму новый старый прокурор
После двух лет его восстановил Печерский суд
Первый заместитель генерального прокурора Украины Сергей ВИНОКУРОВ представил Коллегии прокуратуры Автономной Республики Крым нового главу ведомства Владимира ГАЛЬЦОВА.
Как передает корреспондент УНИАН, восстановленный в должности решением Печерского суда г. Киева. В.ГАЛЬЦОВ занимал должность прокурора АРК с декабря 2003 года по февраль 2005 года.
Как сообщил С.ВИНОКУРОВ, приказом Генпрокуратуры от 19 февраля 2007 года в соответствии с решением Печерского суда г.Киева В.ГАЛЬЦОВ восстановлен в должности прокурора АРК, и в связи с этим по действующему законодательству Виктор ШЕМЧУК подлежит увольнению. С.ВИНОКУРОВ подчеркнул, что В.ШЕМЧУКА с должности никто не снимал – это решение суда, а В.ГАЛЬЦОВ был уволен с должности с нарушениями законодательства.
По словам С.ВИНОКУРОВА, у Генпрокуратуры нет существенных замечаний к работе прокуратуры АРК, в том числе и к работе В.ШЕМЧУКА. Он отметил, что В.ШЕМЧУК – молодой перспективный руководитель, пользующийся доверием руководства Генпрокуратуры. Сейчас он болен, и как только выздоровеет – будет решен вопрос о его дальнейшем трудоустройстве.
В свою очередь, В.ГАЛЬЦОВ сказал, что разделяет в этом вопросе позицию руководства. Он отметил, что у любого руководителя должно быть право формировать аппарат под себя, однако исключил кадровые чистки в аппарате прокуратуры Крыма. Также В.ГАЛЬЦОВ пообещал разобраться с текущими делами в течение недели, сделать определенные выводы и дать взвешенную оценку кадрам в зависимости от уровня исполнения служебных обязанностей. Кроме того, В.ГАЛЬЦОВ выразил надежду на взаимную поддержку и конструктивное сотрудничество с Верховной Радой и Советом министров АРК.
Как сообщал УНИАН, в январе В.ШЕМЧУК заявлял, что руководство Генпрокуратуры предложило ему написать рапорт об увольнении и перевестись на работу в другой регион Украины, но он отказался от этого.
Справка УНИАН. 25 января в 2005 г. в Симферополе во время выездного заседания коллегии Генеральной прокуратуры Украины генпрокурор Святослав ПИСКУН заявил, что d отношении В.Гальцова возбуждено уголовное дело по фактам незаконного давления и увольнения работников прокуратуры.
На том заседании С.Пискун отметил, что проверкой установлено получение при содействии В.Гальцова земельных участков в Ливадийском поселковом совете через подставных лиц – жителей Донецкой области (прокурор Крыма В.Гальцов до этой должности занимал должность первого заместителя прокурора Донецкой области).
Также С.Пискун подчеркнул, что из-за безответственного отношения В.Гальцова незаконно закрыты резонансные уголовные дела в сфере земельных отношений, приватизации, возбужденные Генеральной прокуратурой Украины в сентябре-октябре 2003 года.