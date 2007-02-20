Социалисты решились на демарш в Мариупольском горсовете

В горсовете Мариуполя 17 депутатов-социалистов в знак протеста покинули заседание сессии.

Как сообщил УНИАН один из депутатов-социалистов Сергей МАГЕРА, демарш был предпринят в связи с отказом сессии внести в повестку дня вопрос о прекращении "раздачи" зеленой зоны возле городской больницы №3 под застройку коммерческим структурам.

С.МАГЕРА подчеркнул, что предложение социалистов было проигнорировано "мэром Юрием ХОТЛУБЕЕМ и большинством депутатов-регионалов".

"Сессия проигнорировала желание двух десятков депутатов от Соцпартии обсудить судьбу зеленой зоны, несмотря на то, что председательствующему были переданы листы с подписями более 11 тысяч горожан, протестующих против застройки территории горбольницы", - сказал С.МАГЕРА.

Он также сообщил, что, по мнению большинства депутатов, покинувших сессию, причиной конфликтной ситуации является "невзвешенная политика городского председателя, его тенденциозность и предвзятость по отношению к депутатам различных фракций".

По словам С.МАГЕРЫ, в Мариуполе "далеко не всегда соблюдается буква закона, порядок оформления документов при строительстве, учитывается мнение горожан".

С.МАГЕРА также уточнил, что депутатский корпус Мариупольского горсовета составляют 75 депутатов, в том числе 41 - от Партии регионов, 21 – от СПУ, 3 – от КПУ, 10 – от блока "Народная оппозиция" Натальи ВИТРЕНКО.