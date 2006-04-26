Президент читает газеты и проверяет их информацию

Секретариат Президента Украины проверит информацию “Известий” об учредителях “РосУкрЭнерго”.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы по поводу публикации “Известий” о том, что 50% “РосУкрЭнерго” контролируют украинские бизнесмены Дмитрий ФИРТАШ и Иван ФУРСИН.

В заявлении отмечается, что “Секретариат Президента Украины докладывает главе государства всю достоверную информацию, касающуюся компании “РосУкрЭнерго”.

“26 апреля внимание пресс-службы Президента привлекла публикация издания “Известия” о якобы причастности граждан Украины к компании “РосУкрЭнерго” со ссылкой на отчет международной аудиторской компании Прайс ВотерХаус Куперс. В связи с появлением этой публикации Секретариат Президента использует правовые пути для получения официальных документов, на которые ссылается газета”, - отмечается в заявлении пресс-службы.

При этом пресс-служба Президента Украины напоминает, что раньше глава государства дал поручение правоохранительным органам изучить всю информацию об учредителях и акционерах компании “РосУкрЭнерго”. Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО также неоднократно отмечал, что среди владельцев или акционеров компании нет украинских государственных учреждений или чиновников, подчеркивает пресс-служба Президента Украины.