Успокойтесь, никаких реформ не будет

Люди должны были поверить, что нынешняя политическая верхушка дорвалась до власти не ради собственного обогащения, а ради процветания страны и повышения благосостояния народа. А разве это возможно?.. Каждое новое правительство, которое приходит к власти, обычно рассказывает об ужасном наследстве, которое ему оставили предшественники, и о том, как новая команда настоящих профессионалов, преодолев все трудности, поведет страну к счастливому будущему. Такая традиция характерна не только для Украины. Когда-то ВВС создала сатирические сериалы «Да, господин министр» и «Ла, господин премьер-министр», в которых с классическим английским юмором высмеивается деятельность новоиспеченных правительственных чиновников.

Потому ожидать чего-то слишком позитивного, исходя из самих заявлений любого нового правительства, не стоит. А если уж речь идет о новом правительстве Азарова, то здесь вообще следует, наверное, воспринимать все заявления о том, что вот-вот начнутся реформы, с юмором. Так что все могут дышать ровно, никаких системных реформ, которые так необходимы Украине, не будет. И причин для такого вывода довольно много.

Для начала необходимого помнить, что проводить реформы может лишь легитимная в глазах граждан страны власть. Проблемы достигли такой грани, когда проводить реформы без очень непопулярных мер, уже невозможно. Потому реформы (если речь идет не об очковтирательстве), будут достаточно болезненными для широких слоев населения. И одно дело, когда непопулярные решения принимает правительство, легитимность которого никем не подвергается сомнению, и совсем другое – когда в ежедневном режиме гражданам будут доносить мнение, что больно им делают те, кто в действительности на это не имеет никакого права.

А как мы все понимаем, с легитимностью у правительства Азарова большие проблемы. Правительственные чиновники, получившие власть в результате откровенного пренебрежения Конституцией Украины, легитимными априори быть не могут. И даже если представить, что Конституционный суд изловчится и вопреки своему же решению от 2008 года признает, что правительство Азарова может продолжать свою деятельность, - невосприятие его как законного органа исполнительной власти будет довольно серьезным. Более того, можно с определенностью сказать, что чем дальше, тем больше это общественное невосприятие будет расти.

Еще более важным для успешного проведения реформ является общественное доверие к органам власти, которые их проводят. Поддержка Виктора Януковича со стороны всех избирателей, которые имели право голоса, в первом туре составляла лишь 23 процента. Причем абсолютное большинство этих избирателей сосредоточено в Юго-Восточной Украине. И хотя в правительство Азарова пошел работать Сергей Тигипко, который получил поддержку немногим более 9 процентов от общего числа избирателей, этого тоже недостаточно для поддержки реформ со стороны всего украинского общества.

Еще одним фактором успеха реформ должно быть наличие команды, состоящей действительно из профессионалов и готовой работать согласованно. Насколько можно считать это правительство командой профессионалов, каждый может оценить сам. И речь идет не только о первых лицах министерств и ведомств. Хотя, как по мне, Василий Цушко в должности министра экономики выглядит достаточно смешно. А фраза Сергея Тигипко, что «ничего страшного в назначении Цушко нет, потому что тот сможет внимательно слушать специалистов и научится каким-то вещам», - вообще выглядит как плохо скрытая публичная насмешка.

Проблема даже не в решении назначить Цушко на одну из ключевых, с точки зрения необходимых экономических реформ, должностей. Если посмотреть на другие назначения – второго-третьего властного эшелона, которые не менее важны для практической реализации реформ, - то становится понятно, что главным критерием для того, чтобы занять ту или иную должность в системе органов исполнительной власти является не профессионализм, а родственные узы и приближенность к политическим фигурам в лагере коалициантов.

Считать единой командой, способной на реформы, проправительственную коалицию, которая состоит из либерально ориентированной Партии регионов, левоцентристского Блока Литвина и популистско-левой Компартии, может лишь законченный шутник. И хотя кое-кто считает, что коммунисты настолько «легендарно неподкупны», что будут голосовать за все, что скажут «регионалы», я бы не был настолько категоричен. Понятно, что наши коммунисты не имеют никакого отношения к классическому коммунизму ленинского образца. И «Капитал» Маркса, по выражению Юрия Луценко, они давно продали за капиталы Ахметова. Хотя, как по мне, источник капиталов для наших коммунистов не является определяющим, как кстати, и для их предшественников. Сегодняшние коммунисты с легкостью находили общий язык и с Партией регионов, и с Юлией Тимошенко. Но при всем этом принципиально важно для них позиционирование себя как главных поборников объединения с Россией, потому что именно это главный критерий, по которому оценивают их деятельность их потенциальные избиратели. Но и отбрасывать левую фразеологию и лишаться публичного статуса «защитников» трудящихся и социально-незащищенных слоев населения они себе позволить тоже не могут. Конкуренция на левом электоральном поле – отчаянная. Там, кроме коммунистов, за электоральную поддержку соревнуются левые СПУ, ПСПУ, «Союз левых сил», «Народная власть». А еще на этом электоральном поле активно будут пастись БЮТ и Блок Литвина. Следовательно, рассчитывать правительству Азарова в случае проведения реформ в экономической сфере в поддержку коммунистов, как кстати, и Блоку Литвина, особо не стоит.

Таким образом, если даже допустить, что правительство Азарова будет хотеть реформ, то возможности у него будут очень ограничены, как с точки зрения поддержки общества, так и со стороны необходимых голосов в парламенте.

Кстати, и относительно самого желания проводить реформы есть большие сомнения.

Рядовые граждане будут готовы затягивать пояса и стоически переживать трудности лишь если они будут верить, что это в дальнейшем принесет существенное повышение их благосостояния. А еще они должны быть уверены, что при осуществлении реформ представители бизнеса, государственные чиновники и политические элиты тоже будут вести себя ответственно и груз социальных трудностей будет возложен и на них. Что те ограничат свои личные расходы и что эти реформы не будут проводиться лишь за счет благосостояния миллионов граждан, при условии обогащения кучки олигархов, госчиновников и политиков.

В чем-то смысл любых реформ?

Они нужны для того, чтобы сделать экономику страны более эффективной, условия для бизнеса – более благоприятными. Только в этом случае инвесторы будут вкладывать средства в Украину, а продукция украинских товаропроизводителей будет конкурентоспособной как на украинском, так и международных рынках. Но для этого необходимо максимально эффективно использовать государственные средства и другие активы, то есть, банально говоря, перестать их разворовывать. Нужно также создать благоприятные условия для предпринимательской деятельности, уменьшить налоги и систему их администрирования, максимально упростить механизмы лицензирования и предоставление разрешений для ведения бизнеса.

Но если все это сделать, то каким образом представители нынешней политической верхушки смогут обеспечить собственное обогащение и обогащение олигархов, которые ее финансируют? При том что это и является главной реальной причиной их неистового стремления получить власть. Многих ли представителей сегодняшней политической элиты, которые действительно хотят сделать Украину развитым государством и улучшить благосостояние украинских граждан, можем назвать?

И стоит ли при таком состоянии политических элит надеяться на их искреннее желание реформ? Как по мне, оснований для такого оптимизма просто нет. Следовательно, можно с определенностью сказать: реформ не будет. Вместо этого будут попытки сбалансировать ситуацию с государственными финансами, как-то исправить очевидные глупости в налоговой сфере, что-то еще сдать из национальных интересов России и перебить те выгоды, которые получили Газпром и московские власть предержащие после подписания прошлогодних газовых контрактов. Потому что без снижения цены на газ для нашим энергорасходным предприятиям химии и особенно энергетического комплекса надеяться на стабилизацию экономической ситуации не приходится. И все это лишь ради максимального длинного господства на властном Олимпе, которое без радикальных экономических реформ будет предопределять последующую деградацию научно-технического, интеллектуального, человеческого потенциала Украины.

Борис Кушнирук, экономист