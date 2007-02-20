В СПУ рассказали, как Порошенко использовал Мороза

Своим заявлением об отсутствии реакции Верховной Рады на выдворение из России народный депутат Петр ПОРОШЕНКО исказил факты в угоду политическим интересам.

Об этом говорится в заявлении СПУ, переданном УНИАН.

В пресс-службе сообщили, что “8 февраля П.ПОРОШЕНКО встретился с председателем Верховной Рады Украины Александром МОРОЗОМ и попросил о поддержке. По просьбе народного депутата А.МОРОЗ позвонил своему российскому коллеге - спикеру Госдумы России Борису ГРЫЗЛОВУ с просьбой посодействовать в урегулировании конфликтной ситуации вокруг визита в Россию украинского парламентария”.

“На следующий день, - отмечает пресс-служба Соцпартии, - 9 февраля 2007 года, представитель СПУ Ярослав МЕНДУСЬ выступил с трибуны парламента с заявлением, в котором проанализировал причины скандала, связанного с санкциями против коллеги-депутата из "Нашей Украины". Однако, П.ПОРОШЕНКО преднамеренно или случайно сделал вид, что не заметил этой поддержки. Хотя само заявление получило широкий резонанс как в прессе, так и в дипломатических кругах”.

В СПУ считают, что “тональность заявления П.ПОРОШЕНКО о том, что только парламент не отреагировал на его задержание в аэропорту "Пулково" и выдворение из России, позволяет говорить о преднамеренном искажении фактов со стороны одного из лидеров НСНУ в угоду личным или политическим интересам”.

Социалисты убеждены, что “П.ПОРОШЕНКО и его соратники настойчиво не хотят признавать незаангажированность парламента и беспристрастие лично спикера Верховной Рады Александра МОРОЗА в данном вопросе. Более того, расстановка акцентов П.ПОРОШЕНКО во время пресс-конференции в Ивано-Франковске свидетельствует о том, что депутат не хочет замечать главного: санкции против него - это показатель качества взаимоотношений Украины и России в результате управленческого хаоса в МИД”. Члены СПУ также считают, что “бессмысленные обвинения в адрес Верховной Рады прозвучали в канун утверждения парламентом кандидатуры руководителя внешнеполитического ведомства вряд ли можно считать случайным совпадением”.

По мнению членов СПУ, “сегодня партия Президента, одним из лидеров которой является ПОРОШЕНКО, ищет любые поводы для дискредитации парламента и антикризисной коалиции, которая без должного, по мнению окружения ЮЩЕНКО, пиетета отнеслась к рекомендациям Президента по поводу главы внешнеполитического ведомства”. Они подчеркивают “дело не в личных симпатиях или антипатиях к рекомендуемой Президентом кандидатуре руководителя МИД, а в стремлении назначить на такую высокую и ответственную должность профессионала, который, во-первых, будет ориентирован на конструктивное сотрудничество с ВР, согласно Конституции ответственной за принципы внешней и внутренней политики, а во-вторых, сможет достойно, без скандалов, которыми ознаменовалось руководство ТАРАСЮКА, представлять Украину в мире”.

Как сообщал УНИАН, 18 февраля П.ПОРОШЕНКО сказал, что его удивляет отсутствие реакции Верховной Рады на его недопуск в Россию 3 февраля. «О чем я никогда еще не говорил, так это об отсутствии реакции Верховной Рады Украины на действия России. Потому что есть реакция Президента, есть реакция МИД, есть реакция правительства ЯНУКОВИЧА. Обратите внимание - нет лишь реакции Верховной Рады Украины», - сказал он.

По словам П.ПОРОШЕНКО, «это означает, что она (ВР – УНИАН) позволяет России подобные действия по отношению к украинскому парламентарию, какая бы у него ни была фамилия».