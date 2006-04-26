Перед митингом исчез лидер белорусской оппозиции

Объединенная гражданская партия Беларуси обеспокоена исчезновением своего лидера Анатолия ЛЕБЕДЬКО.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ОГП.

«Анатолий ЛЕБЕДЬКО должен был принять участие в заседании Политсовета объединенных демократических сил, которое состоялось сегодня в офисе Партии коммунистов Беларуси. Как сообщила его жена Светлана, из дома ЛЕБЕДЬКО выехал в 13.30, но к 14.00 он на заседание не явился. Его мобильный телефон отключен уже в течение нескольких часов», - сказал представитель пресс-службы ОГП.

Он также напомнил, что накануне лидер ОГП заявил, что намерен выйти 26 апреля на Октябрьскую площадь и предъявить Президенту Беларуси Александру ЛУКАШЕНКО ультиматум: в течение месяца освободить всех белорусских политзаключенных.

В пресс-службе также сообщили, что сейчас подразделения ОМОН расставляют вдоль Октябрьской площади и проспекта Независимости металлические заграждения. В центр Минска движется колонна из 7 автобусов и 5 военных машин «Урал», в которых едут военнослужащие внутренние войск со щитами.

Как сообщал УНИАН, сегодня белорусская оппозиция планирует провести ежегодную акцию «Чернобыльский шлях», посвященную 20-тилетию со дня аварии на Чернобыльской АЭС. Власти Минска санкционировали проведение шествия и митинга по определенному маршруту, однако оппозиция призывает всех участников акции собраться сегодня в 18.00 на Октябрьской площади, где 19-25 марта проходил митинг против результатов президентских выборов, которые состоялись в Беларуси 19 марта.

На Октябрьской площади в Минске в апреле 2006 года состоялась церемония вступления Александра ЛУКАШЕНКО в должность Президента Беларуси.

Сегодня прокуратура города Минска официально предупредила экс-кандидата в Президенты Беларуси Александра МИЛИНКЕВИЧА о недопустимости нарушения закона во время проведения «Чернобыльского шляха» и возможном его аресте в случае беспорядков во время акции.