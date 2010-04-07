Эксперт: Тимошенко оказала законное публичное «давление»

Политолог Михаил ПОГРЕБИНСКИЙ считает, что прокуратура может опросить лидера БЮТ Юлию ТИМОШЕНКО относительно озвученной ею информации о том, что на Конституционный Суд оказывается давление и есть вроде бы попытки подкупа судей для положительного решения вопроса относительно легитимности новой коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом эксперт заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Прокуратура должна опросить ее. Если есть информация, тогда давайте ее и будем возбуждать уголовные дела», - сказал М.ПОГРЕБИНСКИЙ, заметив в то же время, что такими публичными заявлениями Ю.ТИМОШЕНКО не сделала ничего противозаконного.

«Я считаю, что она оказала законное публичное «давление» оппозиционного лидера. Никто на нее не может подать в суд, ведь она не назвала конкретные фамилии. Незаконное давление – это когда одна ветвь власти оказывает давление на другую, в данном случае судебную. Когда же оппозиция шумит, это законное ее право», - отметил политолог.

Как сообщал УНИАН, 6 апреля Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что получила повестку в Генеральную прокуратуре за распространение ею информации относительно хода рассмотрения дела в Конституционном Суде относительно формирования коалиции. По сообщению пресс-службы БЮТ, Ю.ТИМОШЕНКО посетит Генпрокуратуру сегодня, 7 апреля, ориентировочно в 14.00.