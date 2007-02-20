Ответ Тимошенко - шах и пат

БЮТ и «Наша Украина» согласятся на создание рабочей группы по вопросам установления тарифов, предложенной антикризисной коалицией, в том случае, если она сделает расчеты по тарифам на основе анализа, проведенного специалистами БЮТ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам сообщил заместитель лидера фракции БЮТ Александр ТУРЧИНОВ.

Он отметил, что во время согласительного совета не была достигнута ни одна конкретная договоренность. При этом народный депутат выразил уверенность, что антикризисная коалиция «просто хочет затянуть время, и не имеет желания решать безотлагательные вопросы».

А.ТУРЧИНОВ также отметил, что фракция БЮТ остается на своей позиции и будет блокировать работу ВР до той поры, пока не будут рассмотрены те вопросы, на которых она настаивает.

«Сегодня есть просто принципиальная позиция», - отметил А.ТУРЧИНОВ.

Как сообщал УНИАН, сегодня в интервью журналистам по итогам Согласительного совета координатор парламентского большинства, лидер фракции Партии регионов Раиса БОГАТЫРЕВА сообщила, что фракции антикризисной коалиции предлагают создать в Верховной Раде рабочую группу с участием представителей коалиции, оппозиции и Кабинета министров, которая займется рассмотрением вопроса относительно ограничения цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги.