Янукович: мы находимся в сложной ситуации

Правительство изучает, насколько размещение элементов американской системы противоракетной обороны на территории Польши и Чехии может составлять угрозу для Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил сегодня в интервью журналистам после ознакомления с функционированием учебного центра Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины «Десна», расположенного в Черниговской области.

«Мы сейчас, безусловно, находимся в сложной ситуации. Мы изучаем сейчас, насколько это несет Украине угрозы, я бы сказал неудобства разного плана», - сказал В.ЯНУКОВИЧ, добавив при этом, что сейчас этот вопрос изучается, после чего «мы окончательно будем принимать решение и объявим позицию нашего государства по этому вопросу».

Как сообщал УНИАН, США планируют разместить элементы системы ПРО на территории Чехии и Польши. США создают систему ПРО для защиты от предполагаемого ракетного нападения со стороны государств так называемой "оси зла". К этим государствам Вашингтон относит, в частности, Северную Корею и Иран.

Премьер-министры Польши Ярослав КАЧИНСКИЙ и Чехии Мирек ТОПОЛАНЕК подтвердили свою готовность разместить на территории этих государств элементы системы ПРО США.