Коалиция надеется отделаться от БЮТ рабочей группой

Фракции антикризисной коалиции предлагают создать в Верховной Раде рабочую группу с участием представителей коалиции, оппозиции и Кабинета министров, которая займется рассмотрением вопроса относительно ограничения цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам по итогам Согласительного совета сообщила координатор парламентского большинства, лидер фракции Партии регионов Раиса БОГАТЫРЁВА.

«Мы предлагаем создать рабочую группу с участием правительства, депутатов и, без сомнения, представителей министерств и ведомств, которые отвечают за вопрос формирования тарифов», - сказала Р.БОГАТЫРЁВА.

Она также отметила, что на сегодня парламенту нет смысла работать «в экстремальном режиме». Лидер фракции Партии регионов назвала «пиар-акцией» блокирование фракциями Блока Юлии Тимошенко и “Наша Украина” работы парламента.

Р.БОГАТЫРЁВА также отметила, что антикризисная коалиция выполнит принятое ранее постановление, которым парламент обязал Кабинет министров внести изменения в госбюджет 2007 в части увеличения социальных выплат. «Я думаю, в ближайшее время вы увидите это решение», - сказала народный депутат.