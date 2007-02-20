От Цушко хотят услышать, куда он будет тянуть МВД

Народный депутат Владимир СИВКОВИЧ (фракция Партии регионов) предлагает в пятницу заслушать в Верховной Раде информацию министра внутренних дел Украины Василия ЦУШКО.

Как передает корреспондент УНИАН, по мнению В.СИВКОВИЧА, целесообразно было включить данный вопрос в повестку дня, и в пятницу, 23 февраля, заслушать информацию о состоянии дел в МВД.

По его словам, необходимо также заслушать В.ЦУШКО по поводу того, «что он хочет делать в этом министерстве, и куда он его будет тянуть».

Депутат отметил, что, несмотря на то, что руководство МВД изменилось, в прессе продолжают выходить материалы, в том числе и в газете «2000», относительно ситуации в МВД.

Как известно, В.СИВКОВИЧ является председателем временной следственной комиссии ВР по вопросам проверки фактов коррупционных действий, злоупотреблений служебным положением со стороны отдельных должностных лиц МВД Украины, изложенных в статье «Другая милиция», опубликованной в газете «2000» 8 сентября 2006 года.

Первый заместитель председателя ВР Адам МАРТЫНЮК, который сегодня председательствует на заседании, в ответ отметил, что В.ЦУШКО работает в должности министра внутренних дел «только три месяца, и что же его слушать».

После возгласов некоторых народных депутатов о том, что уже есть о чем слушать, А.МАРТЫНЮК заявил, что когда ВР Украины будет работать в нормальном режиме (речь идет о разблокировании трибуны и президиума – УНИАН), то он поставит на голосование вопрос относительно включения в повестку дня вопроса о заслушивании 23 февраля министра внутренних дел В.ЦУШКО в ВР.