Мартынюк пытается успокоить оппозицию

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Адам МАРТЫНЮК заявляет, что парламент сегодня рассмотрит проект закона относительно ограничения размеров возможного повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги, внесенный фракцией БЮТ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время пленарного заседания парламента.

А.МАРТЫНЮК отметил, что рассмотрение данного проекта закона запланировано на 16.00. При этом он не исключил, что ВР также может рассмотреть проект постановления о преодолении негативных последствий повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги, внесенный фракцией «Наша Украина». А.МАРТЫНЮК заметил, что рассмотрение данного проекта постановления возможно только после того, как на него будет предоставлено соответствующее заключение профильного комитета. Он призвал членов профильного комитета провести заседание и дать такое заключение.

В свою очередь, лидер фракции «Наша Украина» Вячеслав КИРИЛЕНКО подчеркнул, что оппозиционные фракции не дадут парламенту возможность работать в нормальном режиме до тех пор, пока, кроме вопроса относительно тарифов, ВР не рассмотрит и законопроекты об увеличении размеров минимальной заработной платы и пенсий. В.КИРИЛЕНКО напомнил, что соответствующий проект закона о внесении изменений в госбюджет на 2007 год уже предложен парламенту Президентом Украины. Кроме того, по его словам, законопроект по этому поводу внесли также депутаты из фракции БЮТ.

Также, отметил В.КИРИЛЕНКО, фракция «Наша Украина» требует принятия постановления о заслушивании отчета Кабинета министров по вопросу установления тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Поддержку в дальнейшем блокировании работы ВР фракции «Наша Украина» выразили и депутаты из фракции Блока Юлии Тимошенко.