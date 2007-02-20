Наша Украина и БЮТ добились объявления перерыва в ВР

В Верховной Раде по требованию фракций «Наша Украина» и БЮТ объявлен перерыв до 11.20.

Как сообщает УНИАН, эти фракции требуют во время перерыва провести согласительный совет лидеров фракций.

Как отметил первый заместитель председателя фракции БЮТ Александр ТУРЧИНОВ, необходимо доработать совместно с парламентским большинством законопроекты, которые касаются тарифов на жилищно-коммунальные услуги и повышения минимальных пенсий и зарплат.

Как сообщал УНИАН, сегодня фракция Партии регионов заблокировала трибуну и президиум ВР с тем, чтобы не допустить оппозицию для блокирования работы ВР. Народные депутаты из фракции БЮТ пытались прорваться к трибуне, при этом между депутатами происходила легкая толкотня.

В понедельник лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что оппозиционные фракции требуют рассмотреть изменения к госбюджету-2007 в части увеличения социальных выплат, кроме того, “Наша Украина” и БЮТ настаивают на повторном рассмотрении проекта закона, которым ограничивается размер возможного повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Они пообещали блокировать трибуну парламента с требованием первоочередного рассмотрения этих законопроектов.