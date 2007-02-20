Что получит Тимошенко в обмен на коалицию с Нашей Украиной

Председатель Совета партии политической партии "Народный Союз Наша Украина" Виктор БАЛОГА заявляет, что фракция “Наша Украина” поддержит закон об оппозиции.

Об этом сообщает пресс-служба политической партии "Народный Союз Наша Украина".

“Наша Украина” сейчас совместно с БЮТ работает над соглашением о единой оппозиции. Уже подписан ряд документов о сотрудничестве. В частности, Заявление о совместных действиях и директивах о сотрудничестве на региональном уровне, - напомнил В.БАЛОГА.

“Надо быть последовательными, - заявил председатель Совета партии. - Мы сегодня в объединительном процессе, поэтому я убежден, что “Наша Украина” поддержит закон об оппозиции”.

По словам В.БАЛОГИ, “такое голосование “Нашей Украины” по одному из важнейших законопроектов сессии только усилит деятельность, прописанную в соглашении о единой оппозиции между “Нашей Украиной” и БЮТ, которое должно быть подписано в ближайшее время”.