Женщины подали в суд на Азарова

Украинские женщины пытаются в судах бороться с сексистскими высказывания властьимущих. Правда, юристы сомневаются в перспективности таких судебных исков.

До 10 апреля иск, поданный в Печерский райсуд Киева с заявлением о нарушении премьер-министром конституционной нормы о равенстве прав женщин и мужчин, должен быть уточнен. Об этом «Немецкой волне» рассказала истица – президент «Ла Страда-Украина» Екатерина Левченко: Довольно «многое из того, что рекомендуют разъяснить, уже есть в исковом заявлении, в котором я прошу признать высказывание Николая Яновича в Днепропетровске о том, что «не женское дело, – проводить реформы», дискриминационным и неправомерным и возместить моральный вред в одну гривню».

Левченко убеждена, что будет делаться все, чтобы не дать продвинуть этот иск. Впрочем, руководитель «Ла Страды» не намерена останавливаться и надеется таким образом привлечь внимание к проблемам гендерной дискриминации в государстве. «Необхимо нарабатывать судебную практику в этой сфере. Часто есть дискриминация на работе, а люди не подают в суд», - отмечает Левченко. И напоминает: если на национальном уровне все средства защиты будут исчерпаны, можно использовать возможности защиты своих прав на международном уровне. Ведь есть процедура, которая позволяет подавать индивидуальные жалобы в Комитет ООН Конвенции преодоления всех форм дискриминации относительно женщин.

Киевский адвокат Вячеслав Якубенко не видит перспективности такого судебного иска: «В некоторых случаях общественные кампании бывают значительно эффективнее, чем обращение в суд». Иск Левченко, кстати, не единственный: руководительница информационно-консультативного женского центра Елена Суслова подала заявление относительно нарушения конституционного права на равенство прав женщин и мужчин в окружной административный суд Киева. Ответчиком указан не только глава правительства, но и Кабмин в целом.

Ранее пресс-служба правительства распространила заявление, что высказывания Азарова о «женском деле» извратили, но Левченко утверждает, что имеет аудиозапись этого заявления. Ранее женские организации обратились с жалобой на Азарова к Уполномоченному ВР по правам человека и министерству семьи, молодежи и спорта, ведь такую возможность дает закон об обеспечении равных прав и возможностей мужчин и женщин. Впрочем, говорит Левченко, пока никакого ответа не последовало.