Тимошенко: стране нужна новая элита

Лидер объединенной демократической оппозиции Юлия ТИМОШЕНКО убеждена, что Украине нужна новая элита.

Об этом сообщает официальный сайт Ю.ТИМОШЕНКО.

“Я абсолютно уверена, что эта орда ненадолго. Потому что слишком они дерзки, циничны, жадны и туповаты для понимания всей сложности тех вопросов, которые встали перед ними. Стране нужна новая элита. Элита именно из вас, потому что больше ей взяться неоткуда. И я уже сегодня со всей ответственностью приглашаю вас и к интеллектуальному диалогу, и к партнерству", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, общаясь со своими сторонниками на Персональном блоге.

По ее мнению, именно сейчас все интеллектуалы должны объединиться, “потому что уже некуда отступать”. "Нужно бороться, нужно побеждать. И мы преодолеем эту орду, которая ненадолго воцарилась в стране – обязательно! Времени для уныния нет. Собираем новую команду, которая способна идти и брать любые высоты, которая способна победить! Потому что весна все равно победит", - убеждена лидер оппозиции.

“И мне, и всей нашей команде понадобился определенное время для того, чтобы осознать и пережить результаты этих выборов. Но для меня очень важно, что вы писали мне даже тогда, когда я не отвечала вам, хоть и должна была это делать. Я очень благодарна вам за это, потому что для страны сегодня главный ресурс – это небезразличные люди, то есть – вы. Люди, которые понимают, что сегодня реально творится в стране, и кто в действительности пришел к власти. Люди, которые не готовы мириться с тем, что есть. Страну вновь нужно защищать. Жесткий и нахальный вандализм восстал против нашей национальной сущности, истории, культуры, языка, национальных интересов. И с ним нужно бороться, его нужно преодолевать. Одна я с этим не справлюсь. А с вашей помощью – непременно и обязательно", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.