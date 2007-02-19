Губернатор Волыни поручил готовить 100-летие главнокомандующего УПА

Волынская областная власть готовится отметить в 2007 году 65-летие Украинской повстанческой армии (УПА) и 100-летие со дня рождения главнокомандующего УПА Романа Шухевича.

Глава Волынской областной госадминистрации Владимир БОНДАР распорядился создать в связи с этим оргкомитет, сообщили УНИАН в пресс-службе облсовета.

Оргкомитету поручено до 28 февраля разработать и подать на утверждение программу мероприятий торжественного празднования этих дат.

Справка УНИАН. 30 июня 2007 года исполняется 100 лет со дня рождения Р.Шухевича (псевдоним - Тарас Чупринка). Возглавлял УПА с 1943 по 1950 годы. Погиб 5 марта 1950 года.