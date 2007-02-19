Губернатор Волыни поручил готовить 100-летие главнокомандующего УПА
22:15, 19 февраля 2007Политика
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Роман Шухевич родился 30.06.1907 года
|Роман Шухевич
Глава Волынской областной госадминистрации Владимир БОНДАР распорядился создать в связи с этим оргкомитет, сообщили УНИАН в пресс-службе облсовета.
Оргкомитету поручено до 28 февраля разработать и подать на утверждение программу мероприятий торжественного празднования этих дат.
Справка УНИАН. 30 июня 2007 года исполняется 100 лет со дня рождения Р.Шухевича (псевдоним - Тарас Чупринка). Возглавлял УПА с 1943 по 1950 годы. Погиб 5 марта 1950 года.
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