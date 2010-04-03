Янукович дал Кивалову еще одну должность

Указ от 2 апреля

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ назначил Сергея КИВАЛОВА заместителем члена Европейской Комиссии «За демократию через право» (Венецианская комиссия). Текст соответствующего указа от 2 апреля размещен на официальном сайте главы государства. Как сообщал УНИАН, народный депутат от партии регионов С.КИВАЛОВ возглавляет Комитет Верховной Рады Украины по вопросам правосудия.

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