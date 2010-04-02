БЮТ не поддерживает отмену указа о присвоении Бандере звания Героя

Глава оппозиционного Кабинета министров Украины, народный депутат от фракции Блока Юлии Тимошенко Сергей Соболев считает ошибочным решение суда о признании незаконным указа о присвоении Степану Бандере звания Героя Украины.

В комментарии РИА Новости в пятницу он сказал, что этот вопрос вообще не должен был рассматриваться в суде.

"То, что касается героев, определяется нацией. Есть достаточное количество людей, которые считают Степана Бандеру героем. Это не дело судов", - сказал Соболев.

Отвечая на вопрос агентства, будет ли оппозиция обжаловать решение суда об отмене указа по Бандере, он сказал: "Это может обжаловать только тот человек, который принимал это решение - Виктор Ющенко".

У стороны ответчика есть десять дней на апелляцию.