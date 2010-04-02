Политологи: мы получили президентскую республику

Скорость, с которой происходит замена руководства в доминирующих ветвях власти в Украине на представителей Партии регионов и приближенных к ним, свидетельствует о том, что страна постепенно переходит от парламентско-президентской формы правления к президентской.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве заявили директор социальной службы "Украинский барометр", политолог Виктор НЕБОЖЕНКО и научный директор Школы политической аналитики при Национальном университете «Киево-Могилянская академия» Алексей ГАРАНЬ.

По словам В.НЕБОЖЕНКО, скорость, с которой происходят кадровые замены в органах власти, свидетельствует о том, что "мы получили смену политического дизайна Украины: мы получили президентскую республику".

А.ГАРАНЬ также считает, что Украина, "де-факто, возвращается в президентскую республику".

При этом он отметил, что при таких обстоятельствах существует ряд рисков для нынешней власти, в том числе в самой Партии регионов.

"Думаю, рано или поздно будут попытки сопротивления, если будет сконцентрирована власть в одних руках. И это сопротивление будет как со стороны оппозиции, так и внутри самой Партии регионов", - сказал А.ГАРАНЬ.