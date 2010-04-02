У двух нашеукраинок есть несколько вопросов к Табачнику

Народные депутаты Ирина ГЕРАЩЕНКО и Ольга ГЕРАСИМЮК (фракция “Наша Украина – Народная самооборона”) внесли в Верховную Раду запрос министру образования и науки Дмитрию ТАБАЧНИКУ относительно целесообразности отмены государственного экзамена по украинскому языку в высших учебных заведениях.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе И.ГЕРАЩЕНКО.

По мнению авторов запроса, отмена государственного экзамена по украинскому языку “диссонирует с обещаниями новой власти поддерживать и расширять сферу применения украинского языка во всех сферах общественной жизни, в частности образовании”. Депутаты напоминают, что новое правительство официально заявило о том, что сдача экзамена по украинскому языку для государственных чиновников будет обязательной.

Как отмечается в документе, 29 марта 2010 года приказом Министерства образования и науки Украины №259 были внесены изменения в приказы МОН Украины от 09.07.2009 №642 "Об организации изучения гуманитарных дисциплин по свободному выбору студента" и приказа "Об утверждении программ учебной дисциплины Украинский язык (по профессиональному направлению)" от 21.12.2009 №1150, которым был отменен государственный экзамен по украинскому языку.

Авторы запроса напоминают, что в соответствии со статьей 10 Конституции Украины, «государство обеспечивает всестороннее развитие и функционирование украинского языка во всех сферах общественной жизни на всей территории Украины». При этом, отмечают депутаты, важнейшей сферой применения украинского языка является, безусловно, сфера образования.

И.ГЕРАЩЕНКО и О.ГЕРАСИМЮК считают сомнительной целесообразность решения, снижающего статус государственного языка. Необходимость сдачи государственного экзамена по украинскому языку способствовала не только установлению высокого уровня владения украинским языком выпускниками школ, но и побуждала студентов тщательнее изучать этот предмет, отмечают они.

Депутаты просят разъяснить, не будут ли таким образом поставлены в неравные условия при приеме на работу нынешние выпускники, которые не будут сдавать государственный экзамен по украинскому языку и претендовать на работу, в частности, в органах государственной власти. Они отмечают, что, в соответствии с украинским законодательством, при приеме на работу одним из требований к определенным категориям государственных чиновников является совершенное владение государственным языком. И.ГЕРАЩЕНКО и О.ГЕРАСИМЮК подчеркивают, что для европейских госслужащих экзамен по государственному языку является обязательным условием при приеме на государственную службу.

Народные депутаты также просят разъяснить, насколько целесообразным является внесение указанных изменений в канун выпускных экзаменов, когда учебные программы были составлены и средства выделены.

Кроме того, авторы запроса отмечают, что в мотивировочной части приказа №259 сказано, что документ принимается с целью оптимизации финансовых расходов высших учебных заведений при организации государственной аттестации. Поэтому депутаты просят предоставить разъяснение, каким образом отмена государственного экзамена по украинскому языку повлияет на оптимизацию финансовых расходов высших учебных заведений при организации государственной аттестации, и обязательно предоставить соответствующее финансово-экономическое обоснование по данному вопросу.