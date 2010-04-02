Депутатка из БЮТ объяснила, почему не пошла в оппозиционное правительство

Народный депутат Украины от БЮТ Наталия КОРОЛЕВСКАЯ главной причиной того, почему она не вошла в оппозиционное правительство, назвала желание работать там, где она наиболее эффективна в данный момент – в Комитете Верховной Рады Украины.

Так глава парламентского Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства ответила на вопрос Дмитрия ВЫДРИНА о том, «почему она не возглавила оппозиционное правительство», в эфире передачи «Шустер Live». Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе комитета ВР.

«Человек должен работать там, где он может быть максимально эффективен, – сказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ. – Поэтому при формировании оппозиционного правительства я сделала такой же выбор, как и несколько лет назад, когда формировалось действующее правительство – я решила остаться в парламентском комитете».

По ее словам, сейчас, когда запущен механизм реформ, взяться за другое дело, не доведя до конца первое, было бы как минимум нелогично.

«Сегодня, как мы знаем, уже подготовлено большое количество законопроектов, которые проходят через парламент, налажен диалог с представителями промышленности и бизнеса. И «разорваться» на все, чтобы быть везде, бросив на полпути начатое, я считаю неправильным», – сказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Как сообщал УНИАН, 31 марта премьер-министр оппозиционного правительства, народный депутат от БЮТ Сергей СОБОЛЕВ обнародовал состав оппозиционного правительства, в которое вошли 18 депутатов из фракций БЮТ и НУ-НС.