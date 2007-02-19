Балога: съезд Нашей Украины состоится при любой погоде

Председатель Совета партии «Наша Украина» Виктор БАЛОГА заявляет, что съезд «Нашей Украины» состоится в определенный срок - 31 марта текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам, комментируя информацию о возможном перенесении сроков съезда.

В.БАЛОГА отметил, что в марте будет избран новый председатель Совета партии «Наша Украина».

«И мы будем работать спокойно, как должно быть в одной из мощнейших политических сил», - сказал он.

Комментируя заявление члена партии «Наша Украина» Петра ПОРОШЕНКО, что съезд «Нашей Украины» не стоит проводить, пока региональные организации не выдвинут свои предложения, касающиеся кандидатуры председателя Совета партии, В.БАЛОГА сказал: «У нас есть Совет партии, есть лидер партии, почетный председатель Виктор Андреевич ЮЩЕНКО. И я не знаю, что думал Петр Алексеевич, может, он просто забылся».