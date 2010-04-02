Литвин увидел в ВР провокацию гражданского конфликта

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН считает, что в Украине провоцируется гражданский конфликт.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции.

По мнению спикера, политики и политические силы «ищут поводы для столкновения, для гражданского конфликта». При этом он подчеркнул: «Это абсолютно однозначно».

В.ЛИТВИН сказал, что парламент «избран ареной для демонстрации этого политического противостояния на все государство».

«Речь не идет абсолютно о комитетах, а речь идет о том, чтобы не допустить рассмотрения и принятия государственного бюджета», - считает он.

По словам В.ЛИТВИНА, отсутствие государственного бюджета может привести к отказу международных организаций от сотрудничества с Украиной, к углублению кризиса, что, в свою очередь, может провоцировать конфликты.

«Провоцируются столкновения», - заявил он.

При этом В.ЛИТВИН отметил: «Поверьте, на столкновение никто не пойдет».

Он призвал политические силы согласовать свои позиции, отметив, что блокирование трибуны и работы - «это путь к разбалансированию хрупкого мира, который существует в Верховной Раде Украины».

Как сообщал УНИАН, народные депутаты от БЮТ сегодня заблокировали президиум, трибуну парламента и правительственную ложу. “Бютовцы” настаивают на рассмотрении вопроса о перераспределении комитетов Верховной Рады между коалицией и оппозицией.

Из-за блокирования пленарное заседание до сих пор не началось.