Литвин увидел в ВР провокацию гражданского конфликта
«Поверьте, на столкновение никто не пойдет»
Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН считает, что в Украине провоцируется гражданский конфликт.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции.
По мнению спикера, политики и политические силы «ищут поводы для столкновения, для гражданского конфликта». При этом он подчеркнул: «Это абсолютно однозначно».
В.ЛИТВИН сказал, что парламент «избран ареной для демонстрации этого политического противостояния на все государство».
«Речь не идет абсолютно о комитетах, а речь идет о том, чтобы не допустить рассмотрения и принятия государственного бюджета», - считает он.
По словам В.ЛИТВИНА, отсутствие государственного бюджета может привести к отказу международных организаций от сотрудничества с Украиной, к углублению кризиса, что, в свою очередь, может провоцировать конфликты.
«Провоцируются столкновения», - заявил он.
При этом В.ЛИТВИН отметил: «Поверьте, на столкновение никто не пойдет».
Он призвал политические силы согласовать свои позиции, отметив, что блокирование трибуны и работы - «это путь к разбалансированию хрупкого мира, который существует в Верховной Раде Украины».
Как сообщал УНИАН, народные депутаты от БЮТ сегодня заблокировали президиум, трибуну парламента и правительственную ложу. “Бютовцы” настаивают на рассмотрении вопроса о перераспределении комитетов Верховной Рады между коалицией и оппозицией.
Из-за блокирования пленарное заседание до сих пор не началось.