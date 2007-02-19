Президент ликвидировал часть консультативных и совещательных органов

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО ликвидировал часть консультативных, совещательных и других вспомогательных органов.

Соответствующий указ Президента размещен на официальном сайте главы государства.

В частности, В.ЮЩЕНКО постановил ликвидировать: Совет по вопросам выставочной деятельности в Украине; Общественный совет экспертов по внутриполитическим вопросам; Совет по вопросам информационной политики при Президенте Украины; Государственный совет по вопросам пенсионной реформы; Государственную комиссию по вопросам стратегии экономического и социального развития; Межведомственную комиссию по вопросам усыновления иностранцами детей, которые являются гражданами Украины; Антикризисный центр; Национальный совет по стабильному развитию Украины; Общественный совет по вопросам обеспечения реализации избирательных прав граждан Украины во время проведения выборов 2006 года.

В документе отмечается, что утратили силу ряд указов Президента, регламентировавших деятельность данных учреждений.